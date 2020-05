I fan cercano indizi sulla sincerità dei sentimenti di Nicola Vivarelli per Gemma, e intanto sui social è spuntata una foto di sua madre.

Nicola Vivarelli, 26enne ufficiale della marina, è approdato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani nonostante la dama abbia 40 anni più di lui. A dare al cavaliere l’approvazione sarebbe stata sua madre, e sui social in tanti sono rimasti stupiti nel vedere una foto della donna.

Nicola Vivarelli: la madre

Sui social è spuntata la foto della madre di Nicola Vivarelli: lo scatto è del 2014 e sembra che all’epoca la donna avesse 45 anni. Oltre al fatto che sia una bellissima donna, in tanti sono rimasti stupiti nell’apprendere che la donna sarebbe più giovane di Gemma Galgani (visto che oggi avrebbe 51 anni, mentre la dama del trono over ne ha 70). Nicola Vivarelli ha affermato di aver ricevuto l’approvazione di sua madre e di essere intenzionato a corteggiare Gemma, ciononostante sono in molti ad avere forti dubbi sulla sincerità del cavaliere.







Nonostante Tina Cipollari e Barbara De Santi si siano dette contrarie al corteggiamento del ragazzo nei confronti della dama del trono over, Gemma è rimasta ferma nelle sue convinzioni e ha deciso di continuare ad approfondire la conoscenza di Nicola. I telespettatori del dating show sono impazienti di scoprire come evolverà il percorso tra i due all’interno del programma, e sono sempre di più i fan convinti che Nicola stia cercando solo di ottenere visibilità grazie a Gemma. A quanto pare sulla questione si è espressa, in maniera fortemente negativa, anche una sua ex fidanzata (di poco più grande di lui).