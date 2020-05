Outlet abbigliamento online Frabu, la moda che sognavi

Frabu: il negozio di abbigliamento online che unisce convenienza e grandi marchi

Chi non ha mai sognato di acquistare, con un click, i migliori marchi della moda approfittando di prezzi ultraconvenienti? L’outlet abbigliamento online Frabu fa di più. Ai top brand dell’abbigliamento per uomo, donna e bambino, presentati a prezzi imbattibili, aggiunge spedizione gratuita (per ordini da 150 euro), operatività internazionale, pagamenti sicuri e un’offerta che sa conquistare anche le più esigenti fashion lovers.

Un’offerta ampia e completa, con outfit per ogni occasione. Tantissimi gli articoli della sezione “Abbigliamento”: dai capi più versatili, come jeans, t-shirt e camicie, a quelli più ricercati, quali gilet, giacche, abiti da sera e completi.

E quanto alle scarpe, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Su Frabu.it (https://frabu.it/) trovi gli ultimi modelli di sneakers, sandali, scarponcini, mocassini e tante altre proposte per lui e per lei.

Con Frabu nulla è lasciato al caso. Ad abbigliamento e calzature si aggiunge una ricca selezione di accessori. Borse, occhiali da sole, cinture, orologi, portafogli, guanti e sciarpe per un look curato fin nei minimi dettagli. E i prezzi? Imbattibili. Su Frabu.it trovi i grandi marchi della moda con sconti anche oltre il 70%.

Catalogo abbigliamento online sempre aggiornato e spedizioni in tutto il mondo

Progetto completamente italiano, Frabu nasce dalla convinzione che la qualità possa essere alla portata di tutti. Ed è proprio in quest’ottica che l’outlet abbigliamento online seleziona i marchi presenti in catalogo, con particolare attenzione al Made in Italy.

Burberry, Diesel, Emporio Armani, Fendi e Cavalli Class sono solo alcuni dei top brand proposti da Frabu. L’offerta è costantemente aggiornata e sono applicati sconti su tutti i prodotti, inclusi i nuovi arrivi. I vestiti, le scarpe e gli accessori dell’outlet abbigliamento online Frabu.it sono spediti in tutto il mondo. La consegna in Italia è a costo zero per gli ordini a partire da 150 euro (da 300 euro per i Paesi UE).

Frabu garantisce il servizio nonostante l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19, continuando a spedire regolarmente e in modo sicuro. Tuttavia, i tempi di consegna potrebbero dilatarsi per via delle misure di sicurezza.

Quanto ai pagamenti, per tutelare i clienti Frabu ha scelto di adottare PayPal, un metodo semplice e sicuro. Al momento della transazione, l’e-commerce si collega direttamente con il sito PayPal, attraverso il quale l’acquirente può pagare senza correre alcun rischio.

Chi non ha un account PayPal può effettuare il pagamento con carta di credito, sono ammessi i circuiti Visa, MasterCard, Carta Aura, Discover, American Express e Maestro. Cosa aspetti? Visita subito Frabu.it e inizia a scegliere i tuoi nuovi outfit!