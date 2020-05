Rupert Grint è diventato papà: nata la sua prima figlia

Rupert Grint è diventato papà per la prima volta: la fidanzata Georgia Groome ha partorito una bambina.

Una gravidanza vissuta con il massimo della riservatezza e ora anche il parto, vissuto all’oscuro di tutti: Rupert Grint e la sua compagna, Georgia Groome, hanno avuto una bambina. “Rupert e Georgia sono deliziati di confermare la nascita della loro bambina. Vi chiediamo di rispettare la loro privacy“, ha fatto sapere il portavoce della coppia, mentre per il momento il nome della piccola resta top secret. Rupert Grint, attore 31enne famoso per aver interpretato Ronald Weasley nella saga di film di Harry Potter, ha compiuto 30 anni il 24 agosto e non ha mai nascosto di desiderare presto una famiglia tutta sua. Georgia Groome, attrice inglese classe 1992, è legata al collega attore dal 2011, ma finora entrambi hanno preferito tenere la loro liaison lontana dai riflettori.

In Inghilterra l’attrice ha raggiunto la popolarità con alcuni film e la serie tv “A Fish Out of a Water”.





Le voci sulla gravidanza hanno iniziato a circolare quando lei e Rupert Grint sono stati pizzicati – solo alcune settimane fa – all’interno di un supermercato. Sembra che anche con gli abiti morbidi e poco aderenti la gravidanza dell’attrice sarebbe stata evidente, e finalmente è giunta la conferma: i due giovani attori hanno avuto la loro prima figlia.