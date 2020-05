Selvaggia Lucarelli ha voluto dar sfogo contro i milanesi sui social: il post della giornalista che sta facendo discutere e riflettere

Sono diventate immediatamente virali sul web alcune particolari immagini all’ora dell’aperitivo sui Navigli di Milano. Tali scatti hanno indignato parecchio anche il resto dell’Italia, così come molti abitanti dello stesso capoluogo lombardo, che da oltre due mesi sono chiusi nelle loro case a causa dell’emergenza coronavirus. Nonostante la pandemia non sia ancora stata dichiarata conclusa, i giovani milanesi non hanno infatti rinunciato all’aperitivo al tramonto sulla Darsena.

Selvaggia Lucarelli: sfogo contro i milanesi

Ecco che dunque anche la nota blogger Selvaggia Lucarelli si è scagliata duramente contro i milanesi, difendendo questa il Sud e i meridionali. Dopo due mesi di lockdown, gli abitanti del Meridione stanno infatti rispettando con rigore e serietà le norme imposte dal Governo, nonostante nelle loro regioni i contagi siano nettamente inferiori rispetto al Nord. Ecco dunque il post pubblicato dalla giornalista romana che sta facendo parecchio discutere:

Nel mentre, sempre in tema coronavirus, dopo Caterina Collovati anche la Lucarelli ha messo in dubbio il contagio dichiarato da Alba Parietti.

Quello che non torna, secondo il ragionamento dell’opinionista, sono infatti le date nella confessione rilasciata dalla showgirl piemontese a Carta Bianca da Bianca Berlinguer. Se confrontate con i post sui social e le sue presenze in tv, Alba pare aver fatto un po’ di confusione con le tempistiche della malattia.