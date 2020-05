Striscia la Notizia, video sulla moglie di Renzi: è polemica

Striscia la Notizia è finita di nuovo al centro di un'accesa bufera per un video satirico incentrato sulla moglie di Renzi, Agnese Landini.

Dopo lo scandalo Hunziker-Botteri Striscia la Notizia è di nuovo sotto accusa, ma questa volta per un video satirico sulla moglie di Matteo Renzi, Agnese Landini. Le immagini fanno parte di uno sketch realizzato dai comici Dario Ballantini e Chiara Squaglia.

Striscia la Notizia: il video sulla moglie di Renzi

Dopo la polemica sorta per Giovanna Botteri (e finita grazie a un video di risposta proprio della stessa giornalista) il TG satirico di Antonio Ricci è finito di nuovo al centro di una bufera per il “colpo basso” che avrebbe tirato alla moglie di Matteo Renzi, Agnese Landini, interpretata dalla comica Chiara Squaglia in una clip comica dello show. Nel video la moglie del politico, interpretata dall’attrice, è stata ritratta con body in pizzo e calze auto reggenti. Lo sketch ironico del Tg satirico ha fatto storcere il naso ad alcuni telespettatori, che l’hanno trovato fortemente irrispettoso nei confronti di Agnese Landini.





Nelle scorse settimane Striscia la Notizia è stata al centro di un acceso dibattito dopo aver mandato in onda un servizio – raccontato dalla voce di Michelle Hunziker – sui look “sempre uguali” della giornalista Giovanna Botteri, e sulla sua messa in piega non proprio perfetta. In seguito alle polemiche la stessa Michelle Hunziker avrebbe ricevuto minacce di morte, insulti e commenti al vetriolo, e sulla questione era intervenuto persino suo marito Tomaso Trussardi prendendo le difese della showgirl. Giovanna Botteri ha messo a tacere la bufera affermando pubblicamente di non dover perdonare niente, giacché “la satira è libera”.