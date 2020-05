Morto il rapper Ty: il 47enne era positivo al Coronavirus

Era ricoverato da giorni e alla fine non ce l’ha fatta: è morto il rapper Ty, nome d’arte di Ben Chijioke, venuto a mancare all’età di 47 anni a causa delle complicanze da Coronavirus. Lutto nel mondo della musica britannica per la dipartita di una delle star del palcoscenico hip-hop inglese: nominato ai Mercury Prize per l’album Upwards, il rapper 47enne era stato ricoverato in ospedale ad inizio aprile e poco dopo sotto indotto al coma farmacologico per aiutare il suo corpo a ricevere il trattamento appropriato. Dopo un miglioramento delle sue condizioni, Ty aveva lasciato la terapia intensiva a metà a aprile ma aveva contratto la polmonite.

Diane Laidlay, stretta collaboratrice del rapper Ty, ha raccontato sui social le ultime ore di vita: “Le sue condizioni erano migliorate ma la scorsa settimana mentre era in ospedale aveva contratto la polmonite che ha peggiorato la sua guarigione e alla fine non è riuscito più a combattere.

Siamo tutti devastati per la sua morte”. Nato a Londra nel 1972, figlio di immigrati nigeriani, Ty ha pubblicato il suo album di debutto Awkward nel 2001, presentando una versione britannica dello stile hip-hop americano. Era molto amato dal pubblico.





Dopo il grande successo di “Upwards”, Ty ha pubblicato altri tre album da solista, l’ultimo “A Work of Heart” è uscito nel 2018. Membro del The Hip-Hop Shakespeare Company, fondato nel 2009 dal rapper Akala, nel 2019 è stato anche l’artefice della nascita di un supergruppo hip-hop britannico chiamato Kingdem con i rapper Blak Twang e Rodney P. Nel corso degli anni ha anche collaborato con De La Soul, Soweto Kinch e Roots Manuva.

