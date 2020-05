David di Donatello, con 6 statuette trionfa Il traditore di Bellocchio

Con sei statuette, tra cui quella di miglior film, Il traditore di Marco Bellocchio è il trionfatore della 65esima edizione dei David di Donatello.

In un auditoruim deserto a causa delle disposizioni per il contenimento del coronavirus, la serata dei David di Donatello 2020 ha visto come trionfatore il film di Marco Bellocchio Il traditore, che si è aggiudicato sei statuette compresa quella di miglior film e miglior regista. La pellicola, incentrata sulla vita e sulla vicenda giudiziaria del pentito di mafia Tommaso Buscetta, ha ottenuto anche il premio come miglior attore protagonista andato a Pierfrancesco Favino.



David di Donatello 2020, i vincitori

Nel corso della cerimonia di premiazione, che avrebbe dovuto tenersi lo scorso 3 aprile ma è stata rimandata all’8 maggio proprio a seguito dell’emergenza Covid, il presentatore Carlo Conti ha letto in diretta un messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale rivolgendosi alla direttrice artistica dei David Piera Detassis ha voluto esprimere la propria vicinanza ai lavoratori del mondo dello spettacolo così duramente colpiti dal lockdown sanitario.

Nel messaggio, il capo dello Stato ha infatti affermato: “Il cinema è l’arte del sogno. Un sogno che si realizza ogni volta, concretamente, con la collaborazione di tutta una filiera di professionalità e che genera, a livello industriale, un notevole e importante indotto. […] L’augurio – o, se vogliamo, il “sogno” – che vi affido con queste righe è che la imminente e complessa fase di rinascita economica sia accompagnata da una nuova esplosione di creatività, di cultura, di arte e di bellezza”.

Tra i premiati spiccano inoltre le cinque statuette vinte del comparto tecnico dal Pinocchio di Matteo Garrone, con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto, nonché il David speciale 2020 assegnato a Franca Valeri, che il prossimo 31 luglio compirà 100 anni.

Di seguito ecco tutti i vincitori dei David di Donatello 2020: