Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’11 al 17 maggio 2020

Come evolveranno amore e lavoro nel periodo settimanale dall'11 al 17 maggio: tutte le previsioni di Paolo Fox.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dall’11 al 17 maggio 2020. Qui tutte le previsioni segno per segno relative ad amore e lavoro.

Oroscopo settimanale Fox dall’11 al 17 maggio

Buon periodo in generale per tutti, dato che nessun segno viene quotato con meno di tre punti su cinque. Settimana in particolare ottima per Cancro, Leone, Vergine e Bilancia.

Ariete

Con Mercurio che diventa favorevole a questo segno da martedì, anche le eventuali tensioni nate nelle ultime settimane potranno essere affrontate e risolte. Chi vuole mettere in chiaro una questione di soldi con fratelli o parenti potrà parlare entro fine mese.

Toro

Le stelle sono intriganti per i sentimenti e si potrebbe anche favorire una conoscenza nata da poco. Buone nuove anche per quanto riguarda il lavoro: i liberi professionisti vedranno qualcosa muoversi dopo tanti rallentamenti.

Gemelli

Venere continua il transito, dunque chi sta tentando un approccio deve andare avanti nonostante l’arrivo di qualche perplessità venerdì. Quanto alla professione, le cose potranno andare meglio perché da martedì Mercurio sarà nel segno.

Cancro

Ottimo cielo rispetto al passato sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro perché Saturno non è più opposto. A parte le giornate di domenica e lunedì si può contare su un bel recupero e ci sarà la possibilità di concluder un accordo rimasto in sospeso.

Leone

Venere rimane sempre favorevole e quindi si consiglia di sfruttare questo periodo. Nelle coppie di lunga data che in passato hanno avuto dei problemi è possibile ritrovare un dialogo costruttivo e tranquillo. Chi ha vissuto una separazione può recuperare a patto che il partner sia dello stesso parere.

Vergine

La settimana va sfruttata al meglio per riconciliarsi con la propria metà qualora ci sia stata qualche incomprensione, anche se è importante evitare di polemizzare sui dettagli. Le questioni di lavoro prendono quota e lunedì e martedì saranno giornate interessanti.

Bilancia

Se alcuni progetti di coppia hanno dovuto segnare una battuta di arresto non bisogna disperare perché si può recuperare in fretta il tempo perduto. I giorni migliori sono quelli a metà settimana ed entro la fine del mese si potrà parlare anche di un ritorno in scena dal punto di vista lavorativo.

Scorpione

La cautela è d’obbligo nei rapporti sentimentali e un po’ di attenzione andrà fatta mercoledì e giovedì quando una Luna insidiosa può procurare piccoli disagi in casa. Si tratta infatti di un periodo da affrontare senza strafare o alzare i toni.

Sagittario

C’è qualche dubbio a livello amoroso ma questa non è una cosa nuova: il vero rischio è quello di dare particolare spazio a relazioni che all’inizio sembrano particolarmente intriganti e nel tempo potrebbero invece perdere quota.

Capricorno

Più ci si avvicina all’estate e meglio è, ma questo non significa che al momento non ci siano prospettive per l’amore. Ogni soluzione è possibile e ci si potrebbe avvicinare a una persona gradita iniziando a fare una prima proposta.

Acquario

I rapporti particolari, come quelli con i segni dello Scorpione e del Leone sono sempre più complessi perché maturano su una sorta di continua competitività che andrebbe limitata. Il fermo lavorativo dettato dalle norme anti coronavirus poi ha permesso di capire quando sia importante fare la vita che si desidera e rinunciare a ciò che è superfluo.

Pesci

Venere è in aspetto ancora nervoso ed è probabile che per vari motivi siano nate alcune incertezze. Proprio in questi giorni sarà quindi più difficile trovare un punto di riferimento. Anche i rapporti di coppia sono sottoposti ad una fase di stress.