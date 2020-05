Alessandro Borghese, popolare chef televisivo, si è scagliato contro il Governo: accusa all'assenza nella ripartenza adeguata dei ristoranti

Alessandro Borghese, noto chef televisivo, ha deciso di non usare usa mezzi termini per commentare il difficile momento che sta attraversando come imprenditore. L’economia italiana è infatti stretta nella morsa del coronavirus nonché nelle incertezze determinate dalle restrizioni governative. Le misure sulla riapertura tardano di fatto ad arrivare, specialmente in uno dei settori più importanti del nostro paese, qual è appunto la ristorazione. Così, in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera “, il popolare volto di “Quattro ristoranti” c’è andato giù pesante, scagliandosi apertamente contro il Governo, accusato di mostrarsi assente nella ripartenza dell’economia italica.

Alessandro Borghese contro il Governo

Chiarendo perfettamente la sua posizione, Alessandro Borghese ha dunque suggerito che le istituzioni dovrebbero avviare un accordo con i rappresentanti dei ristoratori. Lo scopo sarebbe quello di ragionare sul problemi e sulle possibili soluzioni, oltre che su eventuali finanziamenti a fondo perduto.

“Ci vorrà tempo prima che i ristoranti tornino a riempirsi. Mancano appena 3 settimane e non ci sono ancora le regole di ingaggio, anche solo per capire quanto costerà far ripartire le attività”. Con queste parole il figlio di Barbara Buochet ha dunque palesato apertamente il proprio disappunto, nonché il timore che difficilmente la crisi economica si supererà nel breve periodo.