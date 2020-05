Asia Argento mostra il lato B: è polemica

Asia Argento ha condiviso il primo piano del suo prorompente lato b, ma la reazione dei fan non è stata quella sperata.

Asia Argento ha condiviso con i fan sui social una foto bollente del suo lato B ma a sorpresa la reazione del suo pubblico social non è stata quella aspettata: a rivelarlo è stata la stessa attrice con fare scherzoso.

Asia Argento: la foto del lato B

Asia Argento ha postato un primo piano del suo lato B, incorniciato da un perizoma leopardato sui toni del fuxia. A sorpresa sembra però che i fan non abbiano gradito lo scatto, e infatti circa 3000 followers avrebbero abbandonato il profilo dell’attrice. “E’ assurdo che ho pubblicato una foto del mio c..o e ho perso 3mila follower”, ha affermato la stessa Asia Argento via social. Al di là delle polemiche e dei commenti dei detrattori in tanti hanno fatto i complimenti all’attrice per il suo fisico statuario e per la sua forma perfetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 9 Mag 2020 alle ore 1:56 PDT







L’attrice è tornata a pieno regime sui social dopo che, per quasi un anno, aveva deciso di cancellarsi a seguito delle molte polemiche che l’hanno travolta.

Tra le tante il caso Weinstein e a seguire quello sorto a proposito delle accuse del giovane attore Jimmy Bennett. Senza contare le liti a mezzo social tra Asia Argento e il suo ex compagno, Morgan, padre di sua figlia Anna Lou. Nel 2018 l’attrice ha fatto anche i conti con la tragica scomparsa del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, morto suicida – sembra – a seguito di una grave forma di depressione.