Avete mai visto la mamma di Benedetta Rossi? Poche ore fa la nota food blogger ha condiviso su Instagram uno scatto inedito della donna

Per la Festa della Mamma dello scorso 10 maggio 2020 sono stati davvero tanti i Vip che hanno voluto dedicare dei dolci messaggi sui social alle loro madri. Ricordiamo, ad esempio, quello di Mara Venier per la sua mamma scomparsa o ancora quelli di Alfonso Signorini, Ambra Angiolini ed Emma Marrone, solo per citarne alcuni. Anche la tanto apprezzata food blogger Benedetta Rossi ha così voluto rivolgere un delicato pensiero alla donna più importante della sua vita, con uno scatto inedito apparso su Instagram.

Benedetta Rossi: l’omaggio alla mamma

Sul suo canale ufficiale, Benedetta Rossi è del resto sempre parecchio attiva. Non solo, infatti, è solita postare le sue super squisite ricette, ma anche alcuni personali racconti. Proprio questo è successo per esempio qualche ora fa, quando la simpatica marchigiana ha voluto rassicurare tutti i suoi fan in merito alle condizioni di salute del suo cane Nuvola.

Inoltre anche domenica 10 maggio, come detto, ha postato una foto molto intima, dedicata direttamente alla sua dolce mamma. Si tratta nel dettaglio di un bellissimo scatto in bianco e nero, che ritrae la donna qualche anno fa. Come evidenziato anche da diversi utenti, si nota una certa somiglianza della signora con la maga dei fornelli, soprattutto nello sguardo e nel sorriso sincero e contagioso.