Chef Rubio ha commentato sui social il ritorno in Italia della volontaria Silvia Romano, ma il suo post ha scatenato l'indignazione del popolo del web

Nelle scorse ore, con un annuncio completamente a sorpresa, è stato pubblicamente confermato il rilascio di Silvia Romano, la volontaria milanese rapita in Kenya circa un anno e mezzo fa. La giovane ha così potuto riabbracciare i propri cari in occasione della Festa della Mamma, ma il suo ritorno è stato ovviamente anche commentato online. Tra i vari messaggi comparsi sui social c’è stato anche quello di Chef Rubio, le cui parole hanno però destato grande indignazione sul web. Come mai?

Il sempre fumantino chef non ha così perso tempo, commentando immediatamente l’evento via Twitter. Ecco dunque il parere di Rubio in merito alla liberazione di Silvia Romano:

E pure sta volta se semo serviti dei servizi segreti dell’infame @RTErdogan🇹🇳( i nostri hanno fatto pippa), continuando a rimanere a pecora e per dargli lo sbocco sul mediterraneo ben servito. Grazie politici, grazie per sfruttare il cuore di chi fa del bene a vostro vantaggio — Chef Rubio (@rubio_chef) May 10, 2020

Qualche utente ha fatto tuttavia notare come la bandiera riportata nel tweet non sia quella turca bensì quella tunisina. Tanti alti si sono invece espressi definendo l’ex rugbista una “capra”, rifacendo evidentemente il verso a Vittorio Sgarbi.

Anche lo storico dell’arte, tra l’altro, ha voluto dire la sua in merito al ritorno della volontaria in Italia. Secondo la forte opinione del critico, la ragazza andrebbe di fatto arrestata, in quanto nemica dello Stato, come da lui riportato sul suo profilo ufficiale Facebook.