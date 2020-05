Chi è Alchimista di Uomini e Donne? I dettagli

È il corteggiatore di Giovanna Abate, ma la sua identità resta un mistero... o quasi. Tutto quello che c'è da sapere su Alchimista.

È approdato a Uomini e Donne a maggio 2020, e la sua identità è celata dalla maschera di Salvador Dal resa nota dalla serie spagnola La Casa di Carta. Ma chi è l’Alchimista? Tante le ipotesi in circolazione sul corteggiatore di Giovanna Abate e la sua misteriosa identità.

Alchimista: chi è il corteggiatore di Giovanna

Nonostante le insistenze a Uomini e Donne (specie quelle a lui fatte dall’opinionista Gianni Sperti) il corteggiatore Alchimista non ha voluto svelare la sua identità. Nelle settimane in cui il misterioso cavaliere ha corteggiato Giovanna Abate – innanzitutto in chat, viste le misure imposte a causa dell’emergenza Coronavirus – ha indossato per tutto il tempo la maschera di Salvador Dalì, e nonostante il suo nome resti un mistero sono tanti i dettagli del suo aspetto che hanno dato il via alle “indagini” dei fan: secondo qualcuno si tratterebbe di Sammy Hassan e Alessandro Graziani (ma entrambi hanno smentito la notizia) mentre per altri potrebbe essere l’ex corteggiatore Manuel Galiano.





Secondo altri rumor in circolazione il suo tatuaggio a forma di bilancia sull’indice sinistro e la corona d’alloro sulla mano destra sarebbero invece riconducibili a Davide Basolo, un ragazzo misterioso che – fatalità – ha oscurato i propri profili social solo quando le voci sul suo conto hanno cominciato ad infittirsi. Per quanto riguarda il rapporto con Giovanna Abate e il fatto di non voler svelare la propria identità, Alchimista ha affermato: “Prima ho delle cose che voglio farle vedere della mia vita, da condividere con lei. Alla fine siamo un ragazzo e una ragazza che si stanno conoscendo in un modo molto particolare che mai più mi ricapiterà nella vita”. I fan del programma non vedono l’ora che il giovane si tolga la maschera, e per il momento sembra che questo mistero abbia se possibile incuriosito ancora di più Giovanna Abate.