In occasione della Festa della Mamma, molti sono stati i Vip che hanno voluto dedicare un post alla persona più importante della loro vita. Messaggi commoventi e dediche accorate si sono così susseguite su Instagram, come quelli di Ambra Angiolini o di Mara Venier, solo per citarne alcuni. Tra loro c’è stata anche Emma Marrone, che ha preferito pubblicare direttamente un selfie con mamma Maria, suscitando l’incredulità dei suoi moltissimi fan.

Emma Marrone come mamma Maria

La somiglianza tra le due donne è infatti incredibile, come si può vedere direttamente dal post della cantautrice salentina. La foto, davvero dolce, mette di fatto in bella evidenza i tratti somatici di madre e figlia, mentre la didascalia scelta da Emma riporta semplicemente la parola “mamma” accompagnata da un cuore.

Visualizza questo post su Instagram Mamma ❤️ @maria_marchese53 Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 10 Mag 2020 alle ore 1:18 PDT

Come sappiamo, la cantante ha più volte dimostrato di essere molto affezionata ai suoi famigliari: con loro è infatti solita condividere spesso contenuti sui social. Papà Rosario e mamma Maria sono originari di Aradeo, un piccolo paese in provincia di Lecce. Da sempre Emma Marrone ha del resto la musica nel sangue proprio grazie al suo papà, anche lui un musicista nonché ex membro di diversi gruppi. La mamma è invece una brava massaia, che si è sempre presa cura dei figli e della casa. L’artista ha poi anche un fratello che si chiama Francesco, a cui è ugualmente molto legata.