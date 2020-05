Gemma Galgani, accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, cerca di spiegare tutto ai suoi fan: le parole della dama di Uomini e Donne

La sempre inossidabile Gemma Galgani è tornata a parlare del suo aspetto fisico. A 70 anni già compiuti, l’indiscussa protagonista del trono over del dating show mariano appare del resto più in forma che mai… Al punto che secondo il parere di alcuni non tutto sarebbe “farina del suo sacco”! Secondo le malelingue, capeggiate dall’eterna rivale Tina Cipollari, la dama torinese avrebbe infatti ricorso alla chirurgia estetica, allo scopo di apparire più giovane e bella sul piccolo schermo.

A detta della diretta interessata, tutto ciò è però solo frutto di mere congetture. Difendendosi direttamente in un recente intervista, la torinese ha infatti puntualizzato di aver ritoccato solo una parte del suo corpo. Si tratta nello specifico dei denti, che presentavano un problema piuttosto fastidioso.

Gemma Galgani: la sua verità

“Io rifatta? Non è assolutamente vero”, ha commentato Gemma Galgani, sottolineando di non aver fatto neanche una punturina su zigomi, occhi o labbra. “Sono alta e magra e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Sono solo dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi. Avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto, mi curo molto perché tengo al mio aspetto”.





Intanto, nonostante le molte delusioni ricevute in oltre 10 anni a Uomini e Donne, Gemma Galgani ha precisato di credere ancora nell’amore. “Sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco”, ha infatti dichiarato con fermezza la dama.