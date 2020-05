Ida Platano ha pubblicato un post dove si dice stanca e rassegnata per l'attuale situazione economica: le parole dell'ex dama di Uomini e Donne

Ida Platano è certamente una delle più amate protagoniste di Uomini e Donne. L’ex dama del trono over ha infatti appassionato moltissimi telespettatori per via della sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, con il quale tuttavia oggi vive una felice relazione. Dopo una serie infinita di tira e molla, i due hanno passato insieme la quarantena nella casa della parrucchiera bresciana. Qui Riccardo è rimasto di fatto “bloccato” dal lockdown durante quella che doveva essere una breve vacanza al Nord dalla sua dolce metà.

Ida Platano: lo sfogo sui social

Anche Ida Platano, ovviamente, è al momento ferma con la sua attività di hair stylist, pertanto passa ancora più tempo del solito con i suoi follower sui social. Nelle ultime ore, in particolare, la donna ha però mostrato uno strano sfogo su Instagram, postando nella fattispecie un consiglio a tutti coloro i quali la seguono con grande affetto.

“Dopo le ultime notizie mi sento impotente, sono rassegnata, sento che una parte di me è stata portata via. Però sono pronta a rimettermi in piedi al più presto”, ha dunque scritto la dama. Ribadendo la voglia di tornare alla normalità, la donna ha però precisato che bisogna cercare di riconquistarla pian piano.