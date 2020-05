Che fine ha fatto Kaori, l'ex protagonista della pubblicità del "Philadelphia" negli anni 90? Ecco cosa fa oggi l'attrice e modella giapponese

Tutti la ricordiamo come la dolce Kaori, la giapponesina testimonial degli spot della Philadelphia negli anni novanta. Insieme alla sua battuta “poco poco”, l’attrice è di fatto entrata nella storia della tv, diventando un volto famigliare per milioni di telespettatori italiani. Dopo tale apparizione, tuttavia, di lei si sono letteralmente perse le tracce. Che fine ha dunque fatto Kelly Hann Hu?

Kaori, da modella a imprenditrice

Da sempre amante della danza e del canto, Kelly è diventata presto una modella. Per guadagnare notorietà prese parte a Miss Teen USA nel 1985, divenendo la prima statunitense di origine asiatica a vincere il suddetto titolo. Se in Italia è dunque sparita dopo aver fatto la pubblicità del formaggio cremoso, in America è invece diventata una vera e propria diva. Oltre alle sue indiscutibili doti di attrice, la Hu è inoltre diventata una grande imprenditrice, investendo in diverse attività commerciali.

L’artista si è inoltre lanciata anche nel mondo della ristorazione, finendo per diventare una delle attrici americane dal patrimonio più alto. Si parla di fatto di un fatturato di quasi 150 milioni di dollari all’anno, maturato soprattutto dopo la fortunata serie “They Die by Dawn” del 2013. A quel che ci risulta, l’ex Kaori non è mai stata sposata né ha avuto figli. Dal punto di vista sentimentale, pare abbia frequentato per alcuni anni il banchiere Ahmad Ali Moussaul. Dopo la rottura, ha poi iniziato una relazione con il suo manager, il produttore Gordon Gilberstan.