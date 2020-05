Luca Onestini ha ricevuto diversi insulti sui social per essersi mostrato in un video mentre corre con la mascherina: la risposta dell'ex gieffino

Luca Onestini, ex gieffino nonché ex tronista di Uomini e Donne, è stato recentemente vittima di diversi commenti parecchio pungenti da parte dei suoi follower. Al punto da essersi visto costretto a rispondere con forza a una polemica esplosa su Instagram nelle ultime ore. Anche lui, infatti, come molti suoi colleghi Vip, ha cercato di tenersi in forma nelle ultime settimane con un intenso allenamento casalingo, dal momento che le palestre sono tutte chiuse per via del coronavirus. Ma con la Fase 2, avendo la possibilità di fare jogging anche lontano da casa, ecco che ne ha approfittato per correre all’aria aperta. Tuttavia è proprio a questo punto che è scattata la polemica sui social.

Luca Onestini insultato per la mascherina

In una storia su Instagram si vede dunque Luca Onestini correre in un parco mentre indossa una mascherina bianca.

Durante la corsa non è obbligatorio portare tale presidio medico, tuttavia l’ex gieffino ha voluto ugualmente coprirsi naso e bocca per proteggersi dal polline che vola nell’aria in questa stagione. Il breve video, come detto, ha però ricevuto un sacco di commenti negativi da parte di utenti inviperiti contro il modello per l’utilizzo della mascherina durante l’attività fisica.





Luca non è però certamente stato a guardare, rispondendo anzi a tono agli hater di turno. Precisando di essere a conoscenza del fatto che la mascherina non è un obbligo mentre si corre, il 27enne ha così ammonito i criticoni rivendicando la libertà di correre come gli pare. “Dove sono andato a correre è pieno di polline e io sono allergico. Fatevi una risata”, ha di fatto scritto il fidanzato di Ivana Mrazova, al momento bloccata in Repubblica Ceca.