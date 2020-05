Nicola Porro su Silvia Romano: “La sconfitta dell’Occidente”

Anche Nicola Porro ha detto la sua in merito alla liberazione di Silvia Romano e alla sua conversione alla fede islamica.

La liberazione di Silvia Romano a quasi due anni mezzo dal suo rapimento ha sollevato numerose polemiche – dal presunto riscatto pagato dal governo alla conversione alla religione islamica da parte dell’attivista. Sulla questione si è espresso anche Nicola Porro.

Nicola Porro su Silvia Romano: le parole

Nicola Porro ha definito la “sconfitta dell’Occidente” la liberazione di Silvia Romano, avvenuta il 9 maggio dopo oltre un anno e mezzo di prigionia in Africa, dove la giovane si era recata come volontaria presso un orfanotrofio. I punti dibattuti e su cui in tanti hanno polemizzato in queste ore sono le cifre del presunto riscatto che il governo avrebbe versato ai terroristi per scarcerare la ragazza (e che secondo indiscrezioni sarebbe stato pari a 4 milioni di euro), oltre alla conversione della giovane – per sua stessa ammissione – alla fede islamica.





Dalle prime immagini della ragazza dopo la liberazione è emerso che Silvia Romano indossasse un Jilbab (l’abito tipico indossato dalle donne appartenenti alla comunità islamica) inoltre alcune foto della ragazza a poche ore della scarcerazione la ritraggono con un giubbotto antiproiettile recante i caratteri della Mezzaluna e della stella, presenti sulla bandiera nazionale della Repubblica di Turchia e in tutta la simbologia del mondo islamico. Fin dalle prime ore successive alla scarcerazione è emerso che la giovane volontaria si sia convertita volontariamente all’Islam durante la prigionia, quando ha chiesto il Corano ai suoi rapitori (“senza costrizioni e senza aver subito violenze”, ha ammesso lei stessa). In tanti hanno gioito per la liberazione della ragazza, e sulla questione delle polemiche sorte a tal proposito si è espressa anche Fiorella Mannoia.