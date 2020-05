L'ex tronista Paola Frizziero è incinta: tutti i dettagli sulla gravidanza dell'effervescente protagonista di Uomini e Donne

Assente dal piccolo schermo ormai da tanti anni, Paola Frizziero è stata una sicura protagonista di Uomini e Donne. Ora, a quanto pare, l’ex tronista del datino show mariano è in dolce attesa, come da lei stessa annunciato nelle scorse ore. La notizia è stata data nel corso di una chiacchierata su You Tube con la San Mattia Onlus, un’associazione culturale giovanile di stampo religioso fondata da padre Vittorio Zeccone.

Paola ha così ripercorso le tappe della sua vita, parlando anche dei suoi anni più difficili. Poi ha ricordato l’incontro con Francesco, suo attuale marito col quale si è sposata il 26 aprile dello scorso anno. Per concludere, ecco infine la bellissima notizia: il bebè in arrivo. La Frizziero è dunque incinta di un bel maschietto, per il quale avrebbe anche già scelto il nome: si chiamerà infatti Gennaro Mattia.

Paola Frizziero presto mamma

Durante l’incontro virtuale con la Onlus, Paola Frizziero ha anche raccontato della terribile malattia del padre, deceduto tre anni fa a causa della SLA. “In quel periodo seguivo i dieci comandamenti – ha svelato l’ex tronista –. Se da un lato mi ero raffreddata, dall’altro è come se avessi avuto la consapevolezza che con la sua morte tutto sarebbe cambiato. Sapevo che mi avrebbe aiutato a prendere decisioni più serie”.





In effetti, quasi come in una profezia, le decisioni serie sono poi arrivate. “A Gerusalemme ho approfondito la mia conoscenza con Francesco che non mi mollava mai… Mi sono decisa a dargli una possibilità, ci siamo fidanzati e dopo quattro anni ci siamo sposati… con fatica, perché io volevo sempre scappare”. Dopo tali tormenti, Paola sembra dunque aver trovato la serenità: da cinque mesi è infatti incinta del suo primo figlio.