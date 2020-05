Romina Power, la quarantena a Cellino San Marco: i motivi

Romina Power è in quarantena nella tenuta del suo ex marito, Al Bano, a Cellino San Marco: la sua confessione.

Romina Power sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus a Cellino San Marco, nella tenuta di Al Bano, ma in una casa separata rispetto a quella dell’ex marito e della sua attuale compagna (Loredana Lecciso). La cantante ha rivelato i motivi che l’avrebbero spinta a restare in Italia.

Romina Power: la quarantena a Cellino

A causa dell’emergenza Coronavirus Romina Power non ha potuto fare ritorno in California e per cui ha deciso di restare in Italia, per l’esattezza a Cellino San Marco – la tenuta di famiglia del suo ex marito, Al Bano. La cantante ha rivelato di aver trascorso la quarantena in casa, con suo figlio Yari, e non nella stessa casa condivisa dall’ex marito e dalla sua compagna, Loredana Lecciso (anche loro in quarantena a Cellino San Marco).





La cantante ha rivelato di aver trascorso l’emergenza guardando vecchie foto, meditando e trascorrendo molto tempo con suo figlio (cosa che non le capitava di fare da molto tempo). A proposito del suo rapporto con l’ex marito e la Lecciso (con cui sono noti dissapori e antipatie) la cantante ha preferito glissare, e si è detta solo più serena di aver potuto trascorrere l’emergenza in Italia e non negli States: “In America è venuta a mancare al carta igienica, qui farina e lievito di birra, siamo in Italia e ti devo confessare che qui mi sento molto più sicura che negli Usa”, ha dichiarato la cantante.

Durante la quarantena Loredana Lecciso ha invece dedicato le sue parole d’amore a Al Bano, con cui oggi sembra aver ritrovato la felicità. I due hanno insieme due figli (Yasmine e Bido), mentre il cantante ne ha altri 4 con la sua ex moglie.