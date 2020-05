Quanto guadagna Stefano De Martino? Il cachet stellare del fortunato showman partenopeo

Stefano De Martino è senza dubbio uno degli ex concorrenti di Amici ad aver avuto una carriera a dir poco stratosferica. Dopo aver partecipato come allievo di ballo al noto talent show di Maria De Filippi, è infatti passato anche a intraprendere anche la strada del presentatore. Inoltre è innegabile ammettere che la massima popolarità l’ha poi trovata grazie alla storia d’amore con la soubrette argentina Belen Rodriguez. La separazione e la reunion della coppia di bellissimi, avvenuta circa un anno fa, ha di fatto catturato l’intera attenzione dei media nostrani. In questo modo Stefano è diventato uno dei professionisti più pagati della televisione italiana.

Stefano De Martino: cachet da urlo

Sopratutto il 2019 è stato un anno davvero importante per Stefano De Martino. Il danzatore partenopeo ha infatti condotto in casa Rai dapprima Made in Sud con Fatima Trotta e poi Stasera tutto è possibile, sostituendo il grande Amadeus, all’epoca già impegnato nella preparazione di Sanremo 2020.

Da un paio di settimane, ad ogni modo, il ballerino è tornato nella sua città natale, ossia Napoli, in vista della nuova edizione dello show comico di Rai Due.





Tornando dunque ai compensi dello showman campano, stando ai dati trovati online il marito di Belen Rodriguez raccoglie cifre piuttosto alte. Nell’estate del 2019, per esempio, pare che il padre di Santiago, solo facendo il dj, abbia guadagnato la bellezza di 15 mila euro a serata. Non saranno certo i guadagni stellari della sua fortunata consorte, ma anche lui non può sicuramente lamentarsi!