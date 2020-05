Ferve l'attesa per l'inizio di Temptation Island che, come molti programmi in piena emergenza Coronavirus, subirà alcune modifiche.

A grande richiesta Temptation Island torna in TV ma a causa delle modifiche imposte per l’emergenza Coronavirus anche all’interno del programma saranno presunti numerose modifiche e cambiamenti.

Temptation Island: quando inizia

L’emergenza Coronavirus ha costretto Mediaset e Rai a rivedere la propria programmazione dei palinsesti tv, ma a quanto pare – per la gioia dei fan – l’appuntamento con Temptation Island resta in programma per giugno. La data d’inizio ancora non è chiara, ma sembra che il programma verrà mandato in onda ogni giovedì sera e come sempre sarà condotto da Filippo Bisciglia. Per quanto riguarda le misure imposte ai concorrenti per evitare eventuali contagi Maria De Filippi ha solo lasciato intendere che il “contatto fisico” non sarebbe necessario.





Che la conduttrice abbia in mente una soluzione “via chat” come quella utilizzata a Uomini e Donne? Per il momento c’è anche chi ha ipotizzato che i partecipanti al programma potrebbero trascorrere una prima parte dello show in “isolamento” presso una struttura apposita, che consentirebbe loro di iniziare il percorso a Temptation Island scongiurando il pericolo di un contagio.

Attualmente non ci sarebbe nessuna conferma a tal proposito, ma i telespettatori sono già felici per il fatto che il programma andrà in onda come promesso dai vertici tv (e da Raffaella Mennoia, che durante queste settimane si è occupata dei casting). Ancora resta top secret il nome dei partecipanti e in tanti si chiedono se le nuove coppie del programma possano essere all’altezza della situazione (dovuta all’emergenza e alle modifiche straordinarie).