La presenza di Vanessa Incontrada come giudice ad Amici Speciali è messa in dubbio: la reazione della showgirl spagnola sui social

Vanessa Incontrada è recentemente tornata al centro del gossip per via della sua partecipazione ad Amici Speciali. A quanto pare, infatti, la presenza dell’ex modella barcellonese in qualità di giudice nell’edizione speciale del noto talent di Canale 5 sarebbe saltata. Non avendo tuttavia ancora certezza sull’eventuale motivazione, non sappiamo infatti nel dettaglio come sarà organizzato lo show capeggiato da Maria De Filippi, che andrà in onda a partire dal prossimo 15 maggio.

Vanessa Incontrada sarà ad Amici Speciali?

Forse Vanessa Incontrada non sarà più una presenza fissa, ma sarà invitata come giudice speciale? Solo qualche giorno fa, in effetti, sembrava che la sua partecipazione al programma Mediaset fosse data per certa. Nel mentre, la diretta interessata non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, né ha lasciato indizi sui suoi profili social. Il silenzio dell’attrice spagnola è diventato persino assordante, considerato che dopo la sua apprezzata partecipazione ad Amici 19 erano in tanti a voler sapere quale fosse il suo ruolo nel cast di Amici Speciali.

Nel mentre, ad ogni modo, la showgirl continua ad aggiornare i suoi fan in merito alla sua vita quotidiana. Nelle scorse ore, per esempio, ha pubblicato una bellissima lettera del figlio Isal scritta in occasione della festa della mamma. A corredo dello scatto, ecco il pensiero della splendida conduttrice 41enne, evidentemente molto emozionata dalle parole del figlio. La stessa Vanessa ha poi dedicato a sua volta un dolce messaggio alla madre Alicia, confermando l’amore e la stima per la donna più importante della sua vita.