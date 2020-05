America Ferrera di nuovo mamma, è nata Lucia Marisol

America Ferrera ha annunciato via social di esser diventata madre per la seconda volta: è nata la sua seconda figlia.

America Ferrera è diventata mamma della sua seconda figlia, Lucia Marisol: l’attrice lo ha annunciato con un gioioso post su Instagram insieme a suo marito, Ryan Pier Williams, e ha voluto fare un generoso gesto per le mamme di tutto il mondo.

America Ferrera mamma per la seconda volta

Con un gioioso post via social America Ferrera ha annunciato l’arrivo della sua seconda figlia, Lucia Marisol, nata il 4 maggio 2020. Madre e figlia stanno bene e l’attrice non ha nascosto il proprio entusiasmo per la nascita della piccola:

“È nata il 4 maggio, giusto in tempo per permettermi di baciarla e abbracciarla nel giorno della Festa della mamma. Mamma, papà e il fratellino sono al settimo cielo per questa luce che illumina la nostra famiglia”, ha scritto, condividendo uno scatto delle tenere manine della piccola, arrivata al mondo a quasi 2 anni precisi da suo fratello Sebastian (nato il 29 maggio).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da America Ferrera (@americaferrera) in data: 10 Mag 2020 alle ore 12:18 PDT







L’attrice ha lanciato un messaggio d’incoraggiamento per tutte le mamme incinte durante l’emergenza Coronavirus, e ha chiesto insieme al marito di fare una donazione alle mamme in difficoltà in questo momento di straordinaria emergenza globale invece che un regalo a loro per la nascita della seconda figlia.

L’attrice di Ugly Betty e suo marito sono convolati a nozze nel 2011 e in entrambi i casi hanno annunciato di aspettare i loro bambini a capodanno, via social. America Ferrera si è detta più felice che mai per la nascita della sua seconda figlia.