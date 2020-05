Antonella Clerici tornerà a condurre "La prova del cuoco"? L'indiscrezione direttamente dalle parole della presentatrice lombarda

I preparativi per la nuova stagione televisiva de La prova del cuoco si fanno sempre più ferventi. In questi giorni la Rai sta infatti decidendo il futuro di diversi conduttori, così come di altrettanti programmi, come La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Tra questi rientra anche il prossimo avvenire di Antonella Clerici, rimasta a casa per un anno dopo la rimozione di Portobello e Sanremo Young.





Tutti sappiamo che la bionda presentatrice aveva deciso di lasciare l’impegno quotidiano del cooking show di Rai Uno per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia. Tuttavia adesso pare aver cambiato idea, dopo essersi improvvisamente ritrovata senza alcun programma da condurre. Ecco dunque che la situazione lavorativa per la spumeggiante Antonellina potrebbe presto cambiare. Come confermato dalla diretta interessata, tornerà infatti in tv già dal prossimo settembre, dopo la sua breve apparizione a Sanremo 2020.

Antonella Clerici in tv a settembre

Antonella Clerici potrebbe dunque tornare niente meno che alla conduzione de La prova del cuoco, da lei magistralmente portato avanti per quasi due decenni. Si parla inoltre di una prima serata dedicata a nonni e nipotini, come confermato da lei stessa a Domenica In da Mara Venier. “Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta […]. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto, non sono me stessa”. Così aveva dunque precisato la giornalista nel salotto del noto contenitore domenicale, lasciando ben sperare tutti i suoi innumerevoli fan.