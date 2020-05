Can Yaman potrebbe far parte della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: l'indiscrezione sul possibile ruolo del bellissimo attore turco

Dopo il Grande Fratello Vip 4, Mediaset dovrebbe essere ora pronta a dare il bentornato all’Isola dei Famosi. Pare infatti che i preparativi per la nuova edizione del reality show della sopravvivenza siano già iniziati. Così, nel vortice delle notizie, è spuntato anche il nome di un elemento orbitante già da tempo intorno al programma, ossia quello del bellissimo Can Yaman.

L’attore turco ha riscosso un notevole successo nel nostro paese già la scorsa estate, grazie alla soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Ed ecco che ora, sulla scia di quella grande popolarità, potrebbe entrare a far parte del nuovo progetto di Canale 5. A renderlo noto era stato già qualche tempo fa il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, che addirittura spifferava di Can Yaman in Honduras niente meno che nei panni di inviato.

Can Yaman all’Isola: l’indiscrezione

Scalzando dunque il sempreverde Alvin, l’indiscrezione sulla star mondiale turca potrebbe presto trovare conferma. Nell’attesa di nuovi sviluppi sulla situazione, Can Yaman non ha intanto certamente perso il grande feeling con il pubblico italiano. A testimoniarlo era stata anche la sua ultima apparizione in tv a C’è posta per te da Maria De Filippi, dove il 30enne di origine albanese aveva scaldato i cuori di moltissime ammiratrici.



Nel mentre, è pressoché certo che Can tornerà quanto prima su Canale 5 con la nuova serie Erkenci Kus, una telenovela che narra la travagliata storia d’amore tra il pubblicitario Can Divit, interpretato da Yaman, e la timida Sanem Aydin, ossia l’attrice turca Demet Özdemir.