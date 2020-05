Cristina Buccino ha finalmente svelato la sua verità sul presunto flirt con Andrea Iannone: le parole dell'influencer ed ex naufraga

Di recente Cristina Buccino è tornata al centro del gossip per via della probabile storia con Andrea Iannone, appena reduce dalla rottura con Giulia De Lellis. Quest’ultima, come sappiamo, è infatti tornata fra le braccia dello storico ex fidanzato Andrea Damante, lasciando con un palmo di naso il pilota di Moto GP.





Ecco dunque che dopo alcune Storie e like reciproci apparsi sui social, molti avevano ipotizzato un avvicinamento romantico tra Cristina e Iannone, nonostante le restrizioni da quarantena forzata. Se nei giorni passati il pilota aveva negato a modo suo il flirt, oggi è dunque tornata sull’argomento direttamente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La giovane modella ha così smentito una volta per tutte la relazione con l’ex di Belen Rodriguez.

Cristina Buccino: verità su Iannone

Poche ore fa, dunque, Cristina Buccino si è collegata in diretta su Instagram con un noto settimanale di moda e attualità.

Dedicando alcune parole sul caso, ha inoltre raccontato della sua precedente esperienza all’Isola dei Famosi. Nonostante le molti voci di corridoio, finora nessuno dei due si era pronunciato categoricamente sulla questione. A far chiarezza è stata quindi solo adesso la calabrese: “In questi casi non c’è da rispondere, mi viene da ridere e mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni. Mi appioppano un fidanzato alla settimana”. Ecco pertanto la smentita a tutti gli effetti dell’esperta di tendenze, che al momento si trova in quarantena in compagnia di sua sorella.