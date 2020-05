Cristina Marino: “Le fan di Luca Argentero? Esagerano”

Cristina Marino e Luca Argentero sono più innamorati che mai, ma l'attrice ha dichiarato di non approvare il comportamento delle fan.

Cristina Marino, compagna dell’attore Luca Argentero e madre della sua prima figlia, ha confessato cosa la farebbe veramente infuriare per quanto riguarda le fan e ammiratrici del suo compagno.

Cristina Marino: le fan di Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero sono più innamorati che mai: i due si sono incontrati per la prima volta sul set di Natale ai Caraibi e poi, dal 2017, sono usciti allo scoperto. Oggi aspettano l’arrivo della loro prima figlia, sono andati a convivere e l’attore ha regalato alla giovane fidanzata un prezioso anello (promessa di nozze future? Chissà).





Insomma, l’ex scapolo d’oro ha trovato la compagna della sua vita ma è fuor di dubbio che ancora adesso Luca Argentero sia uno degli attori più amati (e seguiti) dalle fan d’Italia.

Sembra che Cristina Marino non sia troppo gelosa (visto che a suo dire l’attore non le darebbe modo di esserlo) anche se più d’una volta avrebbe trovato il comportamento delle sue fan “poco rispettoso”: “Se altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco”, ha confidato.

I due hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia con un tenero scatto via social e i fan sono in trepidante attesa di sapere quale sarà il nome che i due hanno scelto per la loro bambina. Cristina Marino ha confessato di aver preso 8 kg in più durante la sua prima gravidanza.