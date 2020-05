Daniele Santoianni, chi è l’ex gieffino finito in carcere

Dal Grande Fratello al carcere: tutto quello che c'è da sapere su Daniele Santoianni, compreso il flirt con una famosa showgirl.

Ex volto del decimo Grande Fratello balzato alle cronache per la sua somiglianza con l’attore Riccardo Scamarcio, Daniele Santoianni è balzato nuovamente agli onori della cronaca per esser stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per Mafia.

Daniele Santoianni chi è

Ex protagonista della decima edizione del Grande Fratello, il bel tenebroso Daniele Santoianni (classe 1981, originario di Termoli) si è occupato per diverso tempo del settore finanziario (sognava un futuro come manager) e, dopo esser stato al Grande Fratello, aveva cavalcato per un po’ l’onda del successo, frequentando alcune serate mondane. Tra i flirt a lui attribuiti anche quello con l’ex Pupa Flo Marincea, oltre a quello – presunto – con Veronica Ciardi, dentro la Casa più spiata d’Italia.





A maggio 2020 è finito in carcere nell’ambito di un’operazione antimafia relativa all’inchiesta sui clan dell’Arenella e dell’Acquasanta e, a quanto si apprende dalle indiscrezioni in circolazione, l’accusa contro di lui sarebbe quella di aver fatto da prestanome per una società di commercializzazione di caffè tra Palermo-Milano.

Oltre al sogno di diventare broker finanziario prima e manager poi, sembra che Santoianni avesse anche intrapreso la strada del cinema e che Maria Grazia Cucinotta lo avesse scelto per prendere parte a un progetto importante nel mondo dello spettacolo. Riguardo alle indagini svolte dagli inquirenti e al ruolo di Santoianni nella vicenda non si conoscono ancora ulteriori sviluppi ed è probabile che per sapere quale sarà la pena per l’ex gieffino bisognerà attendere il processo.