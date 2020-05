Elettra Lamborghini, lo splendido annuncio: le parole

A sorpresa Elettra Lamborghini ha dato uno splendido e inaspettato annuncio ai suoi fan via social.

Elettra Lamborghini sta trascorrendo la quarantena col suo fidanzato (e promesso sposo) Dj Afrojack. Tra una diretta e i preparativi per le sue sontuose nozze l’ereditiera non ha perso occasione per aggiornare i suoi fan, e via social ha dato loro una splendida e inaspettata notizia.

Elettra Lamborghini: Musica (e il resto scompare)

Con un inaspettato annuncio via social Elettra Lamborghini ha confermato ai fan che il suo brano Musica (E il resto scompare) si è conquistato il disco di platino. Si tratta del primo brano che l’ereditiera ha portato al Festival di Sanremo 2020 e che oggi sta ancora ottenendo riscontri positivi.

Oltre al lieto annuncio riguardante il brano, Elettra Lamborghini si sta godendo anche i mesi che la separano dalle nozze col fidanzato, Dj Afrojack, che durante le feste natalizie del 2019 le ha chiesto di sposarlo.

Ancora non è chiaro quando i due convoleranno a nozze, e sembra anzi che i preparativi siano slittati a causa dell’emergenza Coronavirus (molte celebrities, nonostante avessero già organizzato tutto, hanno dovuto rinunciare a sposarsi durante questi mesi di massima emergenza). I fan sono comunque impazienti di conoscere tutti i dettagli sulle nozze di Elettra e di Dj Afrojack, e soprattutto in tanti sono curiosi di sapere quali stranezze e quali “eccessi” saranno previsti alle nozze dell’ex star di Riccanza. Per il momento la Lamborghini non ha fornito conferme in merito, ma c’è già chi sogna di vederla arrivare in chiesa a cavallo (una delle sue grandi passioni).