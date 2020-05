Flavio Briatore su Silvia Romano: “Si è convertita ad Al-Shabaab”

Flavio Briatore è stato durissimo in merito alla liberazione di Silvia Romano e alla sua conversione alla fede Islamica.

Flavio Briatore ha detto la sua in merito alla liberazione di Silvia Romano, la cooperante che per oltre un anno e mezzo è stata prigioniera dei terroristi dopo esser stata rapita in Kenya. La giovane, tornata in Italia, ha affermato di esserti convertita all’Islam.

Flavio Briatore e Silvia Romano: le parole

La liberazione di Silvia Romano ha suscitato entusiasmi e polemiche. Se c’è chi ha esultato per il ritorno in patria della giovane cooperante milanese, c’è anche chi – come Flavio Briatore – ha avuto da ridire sui soldi del presunto riscatto che il Governo avrebbe pagato ai terroristi per la sua liberazione, oltre al fatto che una volta atterrata Silvia avrebbe indossato gli abiti tipici delle donne islamiche e avrebbe confermato di essersi convertita. Per Flavio Briatore la ragazza si sarebbe “convertita” ad Al-Shabaab, ovvero il gruppo terrorista che ha tenuto Silvia prigioniera per oltre un anno e mezzo.





“No, no, no. Si è convertita ad Al-Shabaab, non all’Islam. C’è una bella differenza”, ha detto l’imprenditore, aggiungendo anche di conoscere bene l’associazione per cui Silvia prestava servizio come volontaria in Africa prima del rapimento: “Conosco la Ong Africa Milele con cui è arrivata, ma lei ha deciso di unirsi ad un gruppo e andare a Chakama nonostante le autorità l’avessero sconsigliata di recarsi in quelle zone”, ha affermato Briatore. Per il momento sulla questione né la ragazza (attualmente in quarantena) né i suoi familiari hanno fornito notizie in merito e per conoscere ulteriori dettagli bisognerà aspettare i risultati delle indagini in corso.