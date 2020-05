Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati pesantemente criticati sui social per via delle loro mascherine: ecco perché

In quest’ultimo periodo, come ben sappiamo, le mascherine sono diventate un dispositivo obbligatorio. Pertanto diversi brand hanno iniziato a produrle intuendone il potenziale commerciale. Tanti sono inoltre i vip che pubblicano i propri selfie sui social con delle mascherine fashion, ma spesso il popolo della rete contesta tale speculazione fatta in un momento così complicato per l’economia di tutto il mondo.

Ignazio e Cecilia criticati in rete

Dopo Alessia Marcuzzi, ecco dunque che anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono finiti al centro delle polemiche per aver pubblicizzato della mascherine alla moda su Instagram. Come se ciò non bastasse, la coppia ha anche collaborato attivamente alla produzione di una linea di tali presidi, poi proposti sui rispettivi profili social.

Mascherine dunque per lui e per lei, con riportati sopra dei sorrisi e prodotte da un marchio italiano.

Dietro la loro realizzazione pare tuttavia esserci un intento benefico, visto che il ricavato dovrebbe essere devoluto alla Caritas, come dichiarato dagli stessi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.