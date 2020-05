Dopo il successo di Non è la Rai, Ilaria Galassi ha aperto un negozio di parrucchiera, ma la crisi da Coronavirus potrebbe farla tornare in tv

Ilaria Galassi, ancora adolescente e con quell’inconfondibile carré biondo, era diventava una delle ragazze più apprezzate di Non è la Rai. Molto amata dagli italiani, riceveva ogni giorno centinaia di lettere di corteggiatori e coetanee che si confidavano con lei sulle loro pene d’amore. Oggi l’ex starlette ha 44 anni e vive a Roma, dopo aver passato un perenne alternarsi di gioie e dolori.

Ilaria Galassi: ritorno in tv?

Dopo la popolarità ottenuta nel noto programma di Canale 5 ideato da Gianni Boncompagni, un incidente e un aneurisma l’hanno costretta a fare i conti con la morte. Per questo ha dovuto abbandonare la carriera televisiva per dedicarsi ad altro. Tuttavia la vita le ha riservato anche delle belle sorprese, come la storia d’amore con Pietro Taricone. Oggi, ad ogni modo, Ilaria è mamma di due splendidi figli nonché innamorata di Daniele Brunone, l’hairstylist che la fa sentire una donna importante.





L’emergenza Coronavirus ha però messo alla prova anche la sua famiglia nonché la sua professione. Il suo compagno si è infatti visto costretto a chiudere il salone di parrucchiere, pertanto anche Ilaria si trova ora a dover fare i conti con un nuovo stile di vita. In una recente intervista, alla domanda se le piacerebbe tornare in televisione, l’ex showgirl ha risposto: “Vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip. Mi piacerebbe mettermi in discussione e vedere quanta pazienza e tolleranza ho”. Ilaria Galassi vorrebbe dunque mettersi alla prova con una convivenza forzata insieme a persone sconosciute, in una vera nuova sfida con sé stessa.