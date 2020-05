Quale sarà il futuro dei conduttori nella prossima edizione de "La vita in diretta"? Ultime indiscrezioni su Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Si fanno sempre più insistenti le voci di corridoio sul futuro de La vita in diretta di Rai Uno. L’ultimo gossip arriva per la precisione dal quotidiano “La Stampa”, che avrebbe pubblicato delle interessanti quanto nuove indiscrezioni sui due conduttori dello show, ossia Alberto Matano e Lorella Cuccarini.





A quanto pare, dunque, il giornalista calabrese dovrebbe restare alla guida dello storico programma di casa Rai. Tuttavia dal prossimo settembre dovremmo vedere l’ex mezzo busto del Tg Uno da solo, come successo già in passato con Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. Pare infatti sempre più sicuro l’addio della più amata dagli italiani, come riportato qualche settimana fa anche da “La Repubblica”. Al momento restano sconosciuti i motivi del possibile allontanamento di Lorella Cuccarini, anche se pare fugata la colpa dei cattivi rapporti tra i due colleghi.

I diretti interessati hanno infatti smentito le malelingue, assicurando che il loro legame è sempre stato sincero e pieno di stima.

Indiscrezione su Matano e Cuccarini

Nel mentre, Alberto Matano e Lorella Cuccarini continueranno a portare avanti La vita in diretta insieme fino a fine giugno. Come tanti altri show di casa Rai, anche l’infotaiment pomeridiano si vedrà infatti allungato a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ultima puntata è stata dunque fissata per venerdì 26 giugno, quando poi la showgirl romana dirà probabilmente addio al pubblico da casa, almeno per il momento.