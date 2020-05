La Regina Elisabetta è proprietaria di svariate cose: tra cariche, edifici, oggetti e animali, ecco quali sono le stranezze che possiede

Sappiamo tutti perfettamente quanto la famiglia reale inglese sia molto ricca e facoltosa. La stessa Regina Elisabetta possiede del resto moltissime proprietà, tra lussuosi palazzi e castelli, nonché gioielli di ogni tipo. Ad ogni modo, ci sono molte altre cose a dir poco bizzarre che sono in possesso di Sua Maestà. Sapevate ad esempio che possiede tutti i delfini del Regno Unito e che detiene ben quattro Guinness World Record?

Regina Elisabetta: stranezze dal regno

Grazie a uno statuto che risale al 1324 tutt’oggi valido, la regina possiede dunque tutti i delfini, gli storioni e le balene del Regno Unito. Detiene poi 4 Guinness dei primati, come reggente più longeva, monarca in carica più anziana, regina più ricca e con le stesse valute da più tempo. Ha inoltre avuto il suo primo corgi a 14 anni, anche se oggi possiede due dorgi, ossia un incrocio tra un corgi e un bassotto.





Queen Elizabeth ha un suo personale sportello ATM all’interno di Buckingham Palace, mentre le è valso addirittura un disco d’oro per le vendite dell’album Party at the Palace. Sua Maestà adora ancorché le borse del lussuoso designer Launer e pare che ne possegga circa duecento. Ha poi un suo personale modello di tartan, chiamato Balmoral, ed è anche proprietaria di tutti i cigni del Tamigi nonché della Worshipful Company of Dyers e della Worshipful Company of Vintners, antiche collaborazioni che risalgono al XV secolo.