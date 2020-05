Nuova polemica su Sirius, alias Nicola Vivarelli, il nuovo giovane corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne: ecco di cosa si tratta

Come sappiamo, Uomini e Donne ha ripreso da qualche giorno il suo classico format, dopo la pausa forzata dettata dall’emergenza coronavirus. Uno dei corteggiatori appena arrivati in studio, ovvero Sirius alias Nicola Vivarelli, si è però subito trovato al centro delle polemiche per essersi presentato per Gemma Galgani nonostante la grande differenza d’età. Da qualche ora, ad ogni modo, su di lui sono sorte nuove accuse che lo tacciano addirittura di strumentalizzare la Marina Militare Italiana. La pagina Instagram denominata “Militare Semplice” ha di fatto pubblicato un duro post contro di lui, scrivendo nello specifico:

Quale sarà dunque la verità? Siamo certi che il giovane modello ne dovrà presto rispondere direttamente in trasmissione.