I vip italiani finiti in carcere: chi sono

Da Fabrizio Corona a Domenico Diele: chi sono i vip italiani finiti in carcere e per quali condanne.

Tra truffe, rapine, detenzione di armi e droga e omicidi: anche alcuni tra i più famosi vip italiani hanno avuto problemi con la legge, e molti di loro hanno scontato la loro condanna in carcere.

Vip italiani in carcere: chi sono

Oltre ai casi più famosi, come quelli di Fabrizio Corona (finito in carcere a causa di numerosi procedimenti giudiziari, uno su tutti le estorsioni che avrebbe fatto ad alcuni personaggi vip in cambio di alcune foto incriminanti) e Wanna Marchi (balzata alle cronache proprio per via delle truffe fatte ai suoi clienti in cambio di denaro), sono molte le celebrità italiane finite in carcere.





Nel 2017 fece scandalo la notizia che l’attore Domenico Diele fosse stato arrestato per omicidio stradale: l’attore ha investito una donna mentre si trovava alla guida senza patente (che gli era stata ritirata tempo prima a causa, sembra, del suo uso di stupefacenti).

L’attore è stato condannato a 8 anni di carcere, poi scontati a 5. Sempre per un caso di omicidio è finito invece in carcere l’attore Bernardino Terracciano, conosciuto per aver recitato una parte del film di Gomorra. L’attore è stato condannato nel 2008 ma il delitto da lui commesso risalirebbe al 1998.

Una notte in galera è toccata anche al noto cantante Marco Carta, accusato di aver rubato delle magliette firmate alla Rinascente di Milano e poi assolto da tutte le accuse. Insieme a lui era presente un’amica, Fabiana Muscas, che invece è stata condannata a prestare servizio nei lavori socialmente utili.