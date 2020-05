Il principe William avrebbe dei comportamenti che non sarebbero propriamente approvati da papà Carlo: ecco di cosa si tratta

Il principe William ha certamente creato una famiglia alquanto affiatata insieme alla consorte Kate Middleton. Tutti i sudditi della nobiltà reale inglese adorano peraltro i piccoli George, Charlotte e Louis, che crescono a vista d’occhio. Come se tutto ciò non fosse abbastanza, il primogenito della compianta Lady Diana ha instaurato un ottimo rapporto anche con i parenti della moglie, soprattutto con il padre di quest’ultima.





William sembra infatti avere molta stima del suocero Michael, anche punto che, secondo l’autore reale Katie Nicholl, si divertirebbe persino spesso a scherzare con lui in diverse occasioni. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, la sintonia che lega i due uomini sarebbe davvero grande. Al punto da aver portato il duca di Cambridge a chiamare amichevolmente il suocero con il diminutivo di “Mike” o addirittura di “papà”.

William delude Carlo?

Come detto, William ha sempre precisato di trovarsi molto bene con la famiglia di Kate Middleton. Nei nuovi parenti acquisiti pare infatti aver trovato quell’armonia che forse non ha mai avuto nella sua adolescenza e fanciullezza. Ricordiamo infatti che ha dovuto affrontare la tragica morte della madre e gli innumerevoli impegni del padre Carlo. Proprio quest’ultimo parrebbe non essere molto contento di tale comportamento, sentendosi forse per l’ennesima volta messo in qualche modo da parte. Del resto, è purtroppo vero che nel rapporto di William con il padre biologico non ci sono mai stati grandi slanci di affetto, soprattutto dopo il matrimonio con Kate.