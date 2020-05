Adriana Volpe filma un’auto incendiata sotto la sua casa: il video

Adriana Volpe ha condiviso sui social le immagini di un'auto che ha preso fuoco sotto al suo appartamento in pieno centro, a Roma.

Adriana Volpe ha filmato col telefonino un autoveicolo che si è incendiato sotto il suo appartamento nel quartiere Parioli a Roma. Dopo qualche minuto sarebbero arrivati i pompieri a spegnere le fiamme, ma ancora non è chiara la dinamica che avrebbe causato l’incendio dell’automobile.

Adriana Volpe: l’auto in fiamme

Attraverso le sue Instagram stories Adriana Volpe ha filmato l’intervento dei pompieri giunti al di sotto del suo appartamento per placare le fiamme che hanno causato l’incendio di un’auto parcheggiata in viale Parioli, a Roma. La conduttrice ha dichiarato che la macchina “è esplosa” ma ancora non è chiaro quali siano state le reali cause dell’incendio né se davvero ci sia stata un’esplosione.





La conduttrice vive a Roma insieme a sua figlia, Gisele, e al marito Roberto Parli. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip Adriana Volpe si è recata in svizzera, dove sarebbe stata accanto alla famiglia dopo l’improvvisa e dolorosa scomparsa di suo suocero. A seguire lei e Giselle sono tornate insieme a Roma, senza il marito Roberto Parli. A detta della conduttrice suo marito sarebbe rimasto in Svizzera per sbrigare alcune faccende burocratiche mentre lei avrebbe fatto ritorno a casa insieme alla famiglia per consentirle di riprendere lo studio e le lezioni online (previste a causa dell’emergenza Coronavirus e delle scuola chiuse). La conduttrice ha smentito tutte le voci in circolazioni riguardanti la sua presunta crisi col marito a seguito dell’amicizia che si è creata tra lei e Andrea Denver nella Casa del Grande Fratello Vip.