Anna Tatangelo ha davvero tradito Gigi D’Alessio? Le parole del cantautore napoletano rivelano la verità

Sono passati alcuni mesi da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono separati, ma la loro storia continua a restare di grande interesse mediatico. I due artisti continuano di fatto a riempire siti e giornali di gossip con le loro vicissitudini di cuore, tanto che ora ha preso a circolare una nuova indiscrezione sul loro conto. In buona sostanza, la cantane di Sora avrebbe lasciato l’ex compagno perché lui non era intenzionato a sposarla in chiesa.

Gigi D’Alessio racconta la sua verità

La scorsa settimana, ospite a Da noi… A ruota libera, Gigi D’Alessio ha così deciso di lasciarsi andare a delle confessioni molto importanti quanto inedite, concernenti alcuni aspetti molto privati della sua relazione con la bellissima 33enne. Collegato via Skype con Francesca Fialdini, l’artista ha dunque precisato: “Mi ritengo una persona molto generosa e uno che dà tutto sé stesso agli altri.

Proprio per questo sono stato tradito”. Ma cosa avrà voluto intendere il cantautore napoletano con queste parole? A chi si è riferito nello specifico?





In molti hanno subito pensato che il 57enne si stesse riferendo alla storia d’amore con Anna Tatangelo, dalla quale ha avuto suo figlio Andrea. Ma era davvero così? A quanto pare, invece, il Gigi nazionale non si riferiva a lei, ma a qualcuno che riteneva essere un amico. Nel corso della lunga chiacchierata, D’Alessio ha anche confidato: “Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retropensieri. Poi ho scoperto la verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno scordare di queste cose”.