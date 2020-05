Antonella Clerici è stata sposata per ben due volte: sapete chi è stato il suo secondo marito?

Antonella Clerici è stata recentemente ospite di Domenica In da Mara Venier. Ovviamente era in collegamento dalla sua casa di Arquata Viva, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, già diventata una bellissima adolescente. Chiacchierando dunque con la padrona di casa, l’imprenditore ha rivelato di essere molto geloso della sua donna tanto da non voler sapere nulla delle sue precedenti relazioni.

Antonella Clerici: l’ex marito della presentatrice

Ricordiamo infatti che l’ex presentatrice de La prova del cuoco è stata sposata ben due volte, entrambe finite purtroppo male. Il primo matrimonio era stato con Pino Motta, mentre il secondo con Sergio Cossa, che in molti ravvisano alquanto somigliante alla star hollywoodiana Richard Gere. La Clerici e Cossa convolarono a nozze nel 2000, ma la loro relazione durò solo tre anni. Il produttore musicale nonché cuoco corteggiò per diversi anni la spumeggiante lombarda fino a farla capitolare.





Al loro primo incontro Sergio riuscì a conquistarla con la sua pietanza preferita, ossia un sopraffino risotto agli asparagi. I due si sono sposati a Manhattan con pochi amici intimi, ma la loro storia d’amore, come detto poc’anzi, sfumò pochissimi anni dopo, fino alla definitiva separazione.

C’è da precisare, peraltro, che ancor prima dell’atto formale i due non convivevano già da tempo. In una passata intervista la stessa Antonella Clerici aveva parlato in questi termini del suo ex marito: “Da lui avrei voluto più comprensione in certi momenti. I motivi per cui finisce un amore non sono mai definiti. Ma ho avuto il privilegio di aver vissuto un grande amore”.