Antonella Mosetti ha rivelato via social di essersi fatta togliere dalle labbra il silicone che un chirurgo le avrebbe messo a sua insaputa.

Antonella Mosetti ha svelato ai fan dei social l’aspetto delle sue “nuove labbra”: l’ex gieffina ha confessato che un chirurgo, a sua insaputa, le avesse messo al loro interno del silicone, e che lei si sarebbe sottoposta a un nuovo intervento per farlo asportare.

Antonella Mosetti: le labbra rifatte

In passato Antonella Mosetti è stata al centro di un’accesa polemiche per il suo presunto “abuso” di chirurgia plastica. La stessa showgirl, a mezzo social, ha poi svelato che un chirurgo le avrebbe gonfiato le labbra per mezzo del silicone, completamente a sua insaputa. Allora lei si sarebbe rivolta a un chirurgo (conosciuto, a suo dire, grazie a Barbara D’Urso, che le avrebbe consentito di togliere il silicone per mezzo di un delicato intervento. “Non mi chiedete come abbia fatto, non lo so, ma mi sento molto meglio, molto più io”, ha confessato.





I presunti ritocchini di Antonella Mosetti (svelati in passato anche dal Tg satirico di Antonio Ricci) le hanno attirato contro numerose polemiche, e lo stesso vale per sua figlia Asia Nuccetelli, accusata dai fan di aver cambiato i propri connotati per mezzo della chirurgia.

Antonella Mosetti ha sempre preso le difese della figlia e addirittura ha svelato di averla portata in prima persona da un chirurgo plastico a seguito di alcune visite psicologiche in cui Asia avrebbe ammesso di non essere a suo agio col suo aspetto fisico. La figlia della showgirl ha cambiato anche colore di capelli e da mora che era è diventata biondissima: per i fan sarebbe irriconoscibile e la questione le è valsa innumerevoli critiche sui social.