Asia Gianese contro Silvia Romano: “4 milioni per una vacanza”

Asia Gianese è stata travolta dalle critiche per aver scritto che lo Stato avrebbe pagato 4 milioni di euro per la "vacanza" di Silvia Romano.

L’influencer Asia Gianese è finita nell’occhio del ciclone per aver scritto che lo Stato avrebbe pagato 4 milioni di euro per “la vacanza” di Silvia Romano mentre a lei sarebbe toccato pagare 400 euro per essere andata in giro senza l’autocertificazione. Dopo la bufera scoppiata sui social l’influencer ha dato la colpa al suo social media manager e ha reso privato il suo profilo.

Asia Gianese contro Silvia Romano

Con un post al vetriolo Asia Gianese (o chi per lei) si è scagliata contro la cooperante italiana liberata lo scorso 9 maggio dopo oltre un anno dal suo rapimento in Africa. A far discutere della liberazione di Silvia Romano sarebbe il presunto riscatto pagato dal Governo per la sua liberazione e a seguire il fatto che la volontaria – per sua stessa ammissione – ha deciso di abbracciare la fede islamica.





Gianese ha scritto un post contro di lei affermando che “per la sua vacanza” sarebbero stati pagati 4 milioni di euro, mentre a lei è stata fatta una multa di 400 perché avrebbe circolato senza autocertificazione (misura imposta per l’emergenza Coronaviurs e che, comunque, le forze dell’ordine sono tenute a fornire nel caso non se ne sia provvisti). In tanti hanno replicato alle parole dell’influencer che per schernirsi dalle critiche ha affermato che a scrivere quel messaggio non sarebbe stata lei in prima persona, bensì il suo social media manager: “Essendo io impossibilitata nell’usare il telefono, ho chiesto ad una persona, il mio social media manager, di poter accedere al telefono e pubblicare dei post.In tutto ciò è stata pubblicata una stron…. di post!”, ha scritto l’influencer.