Belen Rodriguez ha svelato ai fan il suo segreto per ottenere gambe perfettamente lisce: il video ha fatto il giro dei social.

Belen Rodriguez ha deciso di sfruttare il tempo in quarantena per curare la sua bellezza e così ai fan di Instagram ha svelato il segreto per la sua depilazione perfetta, svelando quale sarebbe il macchinario per l’epilazione che userebbe abitualmente.

Belen Rodriguez: le foto in bagno

Direttamente dal bagno del suo appartamento di Milano Belen Rodriguez ha svelato ai fan come depilerebbe le sue gambe per mezzo di un epilatore a luce pulsata: la showgirl argentina ha confessato che prima della quarantena avrebbe fatto una seduta dall’estetista con lo stesso macchinario ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha dovuto ripiegare su un macchinario dello stesso tipo per uso “casalingo”. La showgirl ha illustrato con tanto di foto tutto il procedimento e ha risposto a tutte le sue fan in merito all’apparecchio da lei utilizzato per ottenere una depilazione perfetta.





Ovviamente non sono mancati i commenti e le lodi per il suo fisico perfetto e la sua forma a prova di bikini. La showgirl ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus con suo marito, Stefano De Martino, e il figlio Santiago. Da qualche settimana il ballerino ha dovuto lasciare Milano per recarsi a Napoli per impegni di lavoro, ma i due continuano a mostrarsi più innamorati che mai. La coppia, tornata insieme un anno fa, ha anche annunciato di volere presto un altro figlio e i fan sono in attesa di sapere quando daranno la lieta notizia. Anche la sorella minore di Belen, Cecilia Rodriguez, ha confessato di desiderare un bambino insieme al fidanzato Ignazio Moser, e in tanti si chiedono se le due sorelle Rodriguez non resteranno incinta nello stesso periodo.