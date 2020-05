David Beckham pare aver perso parecchi capelli negli ultimi tempi: la foto dell'ex calciatore senza il consueto cappellino

David Beckham è sempre stato considerato come uno dei più sexy giocatori di calcio degli ultimi decenni. Nel corso della sua lunga carriera ha del resto cambiato decine di look, sperimentando colori e tagli di capelli sempre differenti. Per esempio è passato dal classico biondo al biondo platino, tentando per qualche tempo anche la via del castano. Nel 2018 diversi tabloid inglesi hanno però iniziato a vociferare di una veloce perdita di capelli da parte del marito della Posh Spice, che sarebbe subito corso ai ripari con un costoso trapianto.

Nelle scorse ore i media britannici sono dunque tornati a parlare insistentemente della chioma dell’ex calciatore. David Beckham ha infatti postato alcune foto molto particolari in compagnia di sua figlia Harper mentre facevano la spesa. Nelle immagini in questione si vede per l’appunto l’avvenente papà senza il solito cappellino, che ha praticamente sempre indossato in pubblico negli ultimi tempi.

Ed ecco che sulla sua testa sono stati osservati molti capelli in meno rispetto a quelli che ricordavamo!

David Beckham quasi calvo

Nonostante il presunto trapianto di due anni fa, pare dunque che i capelli di David Beckham si sono notevolmente assottigliati. Il campione di calcio è infatti apparso praticamente quasi calvo, come si legge anche sul “Daily Mail”. Evidentemente il dirigente sportivo si sarà rassegnato alla perdita della chioma, optando forse per una rasatura istantanea. Del resto proprio lui qualche tempo fa aveva dichiarato nel corso di un’intervista: “Se comincio a perdere capelli me ne farò una ragione. Li lascerò cadere e mi raderò”. Quel che è certo, è che anche rasato Beckham resterà sempre un gran bel vedere!