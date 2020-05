Elisa Isoardi è molto legata a sua mamma Irma: una foto pubblicata di recente dalla bella presentatrice ne evidenzia l'estrema somiglianza

Da qualche tempo non vediamo Elisa Isoardi in tv, chiaramente per via della sospensione de La prova del cuoco decisa dai vertici di Viale Mazzini a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. In attesa di tornare sul piccolo schermo, la conduttrice piemontese è però sempre molto attiva sul suo account Instagram. Qui infatti pubblica quasi ogni giorno delle dirette con cuochi e amici, nonché parecchie fotografie delle sue giornate in casa.

Elisa Isoardi identica alla mamma

Dopo la fine della relazione con l’ex vicepremier Matteo Salvini, uno degli affetti stabili di Elisa Isoradi resta sua mamma Irma Sarale, alla quale è particolarmente legata. Oltre al rapporto speciale che le unisce, le due donne sono anche molto simili fisicamente. A dimostrarlo sono alcuni scatti che la stessa presentatrice ed ex modella condivide sui suoi canali social, come quella che segue. La somiglianza è davvero innegabile, ampiamente ravvisata anche dai molti fan della bella 37enne cuneese.

Visualizza questo post su Instagram La donna della mia vita ❤️ Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 8 Mar 2020 alle ore 6:53 PDT

Tempo fa, la signora Irma aveva rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del rapporto viscerale con la figlia. In quell’occasione, la donna ammise anche di guardare Elisa tutti i giorni in tv: a fine puntata, inoltre, non si risparmia mai la telefonata per dirle se le è piaciuta com’era truccata e vestita in trasmissione.