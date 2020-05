Elodie ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che hanno sbalordito i fan: il nuovo look della cantante in anteprima sul nuovo singolo Guaranà

Sempre bellissima e sopra le righe, Elodie si è recentemente mostrata su Instagram con un look completamente rinnovato. In splendida forma e in costume da bagno, l’ex allieva di Amici si è fatta immortalare con delle treccine in stile afro, annunciando nel contempo l’uscita del suo nuovo singolo dal titolo Guaranà. Il pezzo è stato composto da Davide Petrella e Dardust, mentre le trecce, secondo quando rivelato dall’artista, sono state realizzate da sua madre.

Elodie: nuovo look e singolo in arrivo

Dimenticando dunque la Elodie dal taglio corto e biondo, nelle foto in questione la performer italo-creola ha completamente modificato la sua immagine. Con i lunghi capelli neri intrecciati e un’espressione molto sensuale, la cantante si è mostrata in un trikini nero e grandi orecchini a cerchio.





L’ex concorrente del noto talent mariano è del resto molto attiva sul suo profilo Instagram, dove spesso condivide selfie e scatti della sua infanzia insieme alla sorella Fey.

Non dimentichiamo poi le immagini in compagnia di Marracash, il suo attuale compagno nonché apprezzatissimo interprete della scena rap nazionale. Reduce dal successo di Sanremo 2020, oggi Elodie è senza dubbio una cantante molto amata e affermata, che ha trovato il proprio spazio nel panorama musicale italiano. Nella sua vita, inoltre, può contare sull’appoggio del fidanzato, conosciuto sul set del video di Margarita, brano della scorsa estate dal successo incredibile.