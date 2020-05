La Vita in Diretta: l’addio di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini non sarà presente nella prossima stagione de La Vita in Diretta e alla conduzione vi sarà solo Alberto Matano.

Stando ai rumor in circolazione Lorella Cuccarini potrebbe non essere presente durante la prossima stagione de La Vita in Diretta e la conduzione del programma resterà affidata al collega Alberto Matano.

Lorella Cuccarini: addio al programma

Non è chiaro quali siano i motivi che abbiano spinto Lorella Cuccarini (o i vertici Tv) a rinunciare al rinnovo del contratto della conduttrice per la prossima stagione a La Vita in Diretta, ma a quanto pare lei non ci sarà. Inizialmente si era vociferato che alla base del suo addio al programma ci fossero dei dissapori col collega, Alberto Matano, ma la voce sul rapporto conflittuale tra i due è stata smentita dallo stesso conduttore. A quanto pare i due condurranno insieme fino al 26 giugno, poi da settembre solo Matano resterà al timone del programma e il conduttore, per il momento, si è solo limitato a spendere splendide parole sulla sua collega (secondo lui molto professionale e affabile).





Lorella Cuccarini non ha confermato né smentito le voci in circolazione, ma in tanti sono in attesa di sapere cosa ci sia dietro e se la conduttrice abbia accettato di partecipare a qualche altro programma tv. A causa dell’emergenza Coronavirus sono molti i programmi, gli eventi e gli show che hanno subito sostanziali modifiche e cambiamenti. Oltre a quelli riguardanti La Vita in Diretta si vocifera anche che a settembre potrebbe non prendere più il via Vieni da Me, visto che la conduttrice Caterina Balivo si sarebbe detta intenzionata a trascorrere più tempo possibile insieme ai suoi due bambini piccoli.