Avete mai visto dove vive la bellissima Manuela Arcuri? Ecco l'appartamento elegante e moderno dove l'attrice abita con la sua famiglia

Da diverso tempo Manuela Arcuri si è allontanata dal piccolo schermo per occuparsi quasi del tutto alla sua famiglia. Insieme al bellissimo Gabriel Garko, è stata tuttavia la star delle fiction di Canale 5. L’anno scorso l’abbiamo vista nuovamente in tv a Ballando con le Stelle, mentre ogni tanto si concede qualche ospitata nei programmi di Barbara D’Urso.

Visualizza questo post su Instagram Saturday mood💋 #totalblack #weekend⚡️#goodvibes Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official) in data: 2 Mag 2020 alle ore 9:31 PDT

La professionista, oggi una splendida 43enne, ha iniziato la sua carriera come modella e tuttora, nonostante la gravidanza, è sempre in ottima forma. Manuele ama però mantenere la sua privacy, quindi si sa poco della sua vita privata. In ogni caso, avete mai visto dove vive la bella Arcuri?

La nota artista di Latina è parecchio attiva su Instagram, dove spesso pubblica Stories che la ritraggono nel suo appartamento. Chiaramente anche lei sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua casa insieme al compagno e al figlio.

Da alcuni scatti condivisi sul web è comunque possibile intravedere alcuni scorci della sua splendida casa romana.

L’appartamento di Manuela Arcuri è un ambiente molto moderno ed elegante, nonché particolarmente luminoso. Sono difatti presenti delle grandi finestre che lasciano entrare la luce del sole. In questi giorni di quarantena forzata, anche l’attrice si sta dedicando alle pulizia di casa con risultati a dir poco ottimali: tutto è infatti ordinato e al suo posto!